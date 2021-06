Razões da candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz em 2021

1 -Democratizar e incentivar a democracia participativa. Evitar o caciquismo e a prepotência. Defendemos a gestão democrática baseada na participação da população.Sem a CDU não se viu oposição no Concelho de Santa Cruz. O jpp é uma família de dissidentes do PS, do CDS, do MPT e do PSD.

2- Planear e desenvolver o concelho ter uma politica de verdade e transparência.

Honrar a palavra dada contra as falsas promessas.

Cumprir as funções Municipais e não desviar atenção do povo Ser reivindicativo junto do Governo e das empresas públicas ARM-EEM e Transportes públicos. É necessário um plano integrado de transportes.

Organizar o território. Rever o PDM que está desactualizado desde 2014. Fazer antes um diagnostico da situação , elaborar um mapa de riscos e mapa de ruídos, qualificar os espaços públicos explicar às pessoas em cada freguesia o que vai ser considerado no novo plano com uma linguagem simples que não exclua ninguém.

3-Tornar Santa Cruz ambientalmente sustentável, água de rega, rede potável , redes duais. A gestão pública da água é um bem público, não é uma negociata.

4-Apostar na agricultura, com adequado aproveitamento das águas, e na permacultura (agricultura Biológica).Veja-se a situação da luta dos regantes.

5- Orla Costeira uma vergonha, fazer do Portinho uma zona de lazer para a população

Urge discutir com o Governo Regional todas as questões da orla costeira . O Plano do Portinho já caducou é necessário anular formalmente o mesmo e em sede de revisão do PDM introduzir as sugestões da CDU e da participação popular e não como tem sido feito tudo nas costa do povo.

6- IMI- é possível e desejável diminuir o IMI urbano de acordo com proposta da CDU aprovada por unanimidade e na criação de uma comissão mista Município/ Autoridade Tributária para rever o coeficiente de localização e o coeficiente de vetustez Diminuir no mínimo 10% do valor do IMI.

IMT- rústico- urge pôr fim á fórmula de cálculo que põe o comprador de um terreno rústico a pagar mais imposto do que o valor do terreno o que impede o desenvolvimento da agricultura.

7-Habitação - Desenvolver um plano para habitação social e regularização das casas de génese ilegal , criar um gabinete de apoio técnico.

8-Linhas de Alta Tensão - combater a sua instalação sobre habitações fenómeno dos campos electromagnéticos

9- Insistir com o Governo da República para a construção das Esquadras de Polícia no Caniço e Camacha

10-Acabar com a taxa de Protecção Civil, tanto mais grave que pequenos e grandes pagam o mesmo. E tem problemas de segurança distintos.

11- Aproveitar devidamente os Fundos Europeus , que no passado se perdeu porque o Município não tinha dinheiro para pagar o IVA -exemplo perdeu-se verbas para os caminhos agrícolas.

12-Saber o que se passa com a situação dos parques industriais e do conflito com o governo

13-Denunciar a política do JPP no que diz respeito á habitação, ver a situação dos problemas dos bairros da Camacha, bairro Vale Paraíso etc. .

14-Reabilitar as cidades, aumentar a segurança da população evitar a cimentação construir parques de estacionamento adequados em particular em Santa Cruz e Caniço.

Criar pulmões verdes zonas de recreio e Lazer, chega de caniçada de betão.

15- Defesa da democratização do acesso á cultura e ao desporto do património edificado e do património natural.

16 -Mercado Municipal -necessário remodelar e ampliar.

Saber o que é feito dos «mercadinhos » construídos e qual a sua utilidade.

17- Criar a Reserva agrícola em Santa Cruz e as micro reservas .

18 -Recuperação /melhoria de acessibilidades bem como ter atenção às dificuldades de mobilidade das pessoas com deficiência.

19 – Aumentar a rede de Saneamento básico/águas/modernização da central tratamento Reis Magos e outras

20 -Valorizar os trabalhadores da autarquia evitar o recurso a avenças caras com objectivos pouco claros. Criar postos de trabalho permanentes e não precários.