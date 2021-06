Rali do Marítimo será composto por sete classificativas

O Rali Marítimo/Município de Machico 2021, que se realiza a 17 de Julho, será composto por um total de sete classificativas. Trata-se de um regresso da prova organizada pelo clube verde-rubros, após um ano de interregno, visto que a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de covidd-19

Este regresso dos ralis às estradas do município de Machico traz novidades, com um novo traçado e itinerário. A grande novidade é a classificativa do Porto do Cruz, que promete ser espectacular. No plano oposto, fica de fora a especial do Caniçal.

Este ano, por força da pandemia, não se disputará a habitual Super Especial na baixa da cidade de Machico. Por isso mesmo, o dia 16 de Julho ficará reservado à realização das verificações documentais e técnicas, no Forum Machico, entre as 17h30 e as 19h45.

No sábado, dia 17, a competição arranca com a classificativa da Matur (11h41), seguindo-se a caravana para a vila do Porto da Cruz onde aí vai estrear um novo traçado nos ralis na Madeira, com um troço de 11,30km, que tem início mesmo no centro da vila pelas 12h24 seguindo até à Portela para a realização da terceira especial de classificação às 12h57.

O rali será disputado em sistema de round e após uma ida ao Parque de Assistências no Parque Desportivo da Água de Pena, a caravana volta a repetir as mesmas classificativas com a segunda passagem pela Matur a se realizar às 14h45, o regresso ao Porto da Cruz pelas 15h28 seguindo para a Portela às 16h01. A prova conclui-se com uma 3.ª passagem pela Matur, às 16h39.

O pódio está marcado como habitualmente para o Centro da Cidade de Machico pelas 18h15.

As inscrições para a prova organizada pelo Departamento de Automobilismo do CS Marítimo abrem no dia 28 de Junho, encerrando a 9 de Julho e podem ser efectuadas a partir do portal da FPAK.