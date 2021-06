Guterres denuncia no PE "círculo vicioso" da pobreza e da violência

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou hoje, num discurso no Parlamento Europeu (PE), o "círculo vicioso" da pobreza e da violência, sublinhando a importância de evitar conflitos através da prevenção.

"A incerteza gerada pela pandemia [da covid-19] é explorada por grupos extremistas que não hesitam em recorrer à violência, vários países deparam-se mesmo com um círculo vicioso: a conflitualidade gera pobreza e vulnerabilidades as quais por sua vez diminuem a resiliência das sociedades e as perspetivas de paz", disse Guterres, perante os eurodeputados.

O secretário-geral da ONU sublinhou ainda que "as novas ameaças suscitadas pelo terrorismo global e regional se interligam cada vez mais com as dinâmicas dos conflitos".

"Devemos continuar a prosseguir todas as vias diplomáticas suscetíveis de gerar soluções políticas para os conflitos, combatendo ao mesmo tempo as suas causas profundas., mas tão ou mais importante do que resolver conflitos é evitá-los", acrescentou, salientando que a prioridade é a prevenção, nomeadamente com o reforço da "capacidade coletiva de antecipar, prevenir e enfrentar riscos e ameaças, mobilizando governos e a sociedade civil".

Na parte do discurso em que interveio em português -- tendo ainda falado em inglês, francês e espanhol --, Guterres elogiou as missões do PE de acompanhamento e monitorização de atos eleitorais em países terceiros, dizendo que são "um exemplo de prevenção e mediação, nomeadamente aos países vizinhos da União".

O secretário-geral da ONU, que inicia agora um segundo mandato, participa ainda hoje, como convidado, na reunião do Conselho Europeu, na qual o primeiro-ministro, António Costa, fará um balanço do semestre português da presidência do Conselho da União Europeia, que termina no dia 30.