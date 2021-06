Guterres quer passar esperança aos desfavorecidos mas não prevê mudanças a curto prazo

O secretário-geral da ONU realçou hoje que depende dos governos combaterem desigualdades e dar esperança aos povos que são vítimas, mas reconheceu que a curto prazo "provavelmente não mudará muita coisa" para os mais desfavorecidos.

Falando à imprensa, dentro da sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde tomou hoje posse como secretário-geral pela segunda vez, António Guterres declarou ser "absolutamente indispensável" que os governos apostem numa recuperação "inclusiva e sustentável" depois da pandemia de covid-19.

"É absolutamente indispensável que, em toda a parte, os governos que estão a mobilizar enormes recursos para a reconstrução e recuperação das economias o façam de uma maneira que é inclusiva e sustentável", sublinhou o português, em declarações aos jornalistas.

Com esse pedido aos governos, o secretário-geral pretendeu transmitir "uma mensagem de esperança em relação aos povos que são vítimas de desigualdades".

Questionado pela Lusa sobre se pode transmitir esperanças no curto prazo para pessoas desfavorecidas nos países lusófonos, Guterres respondeu que "nas próximas duas semanas, provavelmente não mudará muita coisa, porque é necessário alterar as estratégias".

Sem fazer referências aos países de língua portuguesa, o antigo primeiro-ministro português defendeu uma estratégia de recuperação socioeconómica mais justa, em que "os recursos que têm existido à disposição dos países mais ricos possam ser postos também à disposição dos países mais pobres".

Estes países "infelizmente não têm a mesma capacidade de investir nas respetivas populações e nas suas necessidades", disse.

Ao sublinhar que o "combate às desigualdades é uma prioridade", Guterres considerou que "um mundo desigual é um mundo que se torna irrespirável", sem paz, e um mundo "em que o sofrimento se espalha de uma forma verdadeiramente selvagem".

Na mesma ocasião, o antigo alto comissário da ONU para os Refugiados afirmou que o mundo tem dois caminhos possíveis: "um colapso ou um avanço" e prometeu empenhar todos os esforços para uma reviravolta positiva.

A propósito do juramento e tomada de posse como secretário-geral da ONU, António Guterres sublinhou que pretende colocar as pessoas no centro de todas as ações da ONU, "melhorando a vida de indivíduos, famílias e comunidades e reafirmando a dignidade e o valor da pessoa humana".

Na sua visão como secretário-geral nos próximos cinco anos, no seu segundo mandato, apresentada a 23 de março, Guterres assinalou a discrepância entre as promessas dos que detêm o poder e as condições de vida das pessoas mais desfavorecidas.

O secretário-geral declarou que existe uma grande "lacuna entre as nossas promessas e as realidades sombrias da vida diária das pessoas".

Naquele documento, Guterres defendia a participação significativa e inclusiva de pessoas de "todas as esferas da vida" para falarem sobre as suas "dificuldades e necessidades, garantir os seus direitos, obter o apoio necessário e encontrar o caminho para uma vida de maior estabilidade".

"A visão e promessa da ONU é que alimentação, saúde, água e saneamento, educação, trabalho decente e segurança social não são mercadorias à venda para quem puder pagá-las, mas direitos humanos básicos que todos devemos ter", declarou o secretário-geral.