Fátima Silva recorda aqueles que ao longo dos anos têm contribuído pelo Porto Santo

Antes de começar o discurso, a presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo mostrou-se em desacordo por esta sessão ter com as intervenções dos vereadores da oposição e não pelas forças políticas da Assembleia Municipal que é a casa da Democracia. No sessão solene, recordou aqueles que ao longo dos anos têm contribuido para o desenvolvimento do Porto Santo e fez o balanço do mandato. “O dia do concelho deve ser o momento de reflexão e partilha para que possamos perceber o caminho percorrido e o que queremos percorrer”, disse. Neste sentido, abordou as dificuldades acrescidas da pandemia e as maiores necessidades da ilha, e apelou a Pedro Ramos, também presente na cerimónia, para a necessidade urgente do regulamento do apoio ao doente entre Porto Santo e Madeira, à semelhança do que já acontece com os doentes que são encaminhados da Madeira para o continente. Enalteceu ainda o clima de diálogo político e democrático que se viveu nestes 4 anos e recordou a abertura que a Assembleia Municipal teve neste mandado, sublinhando o projecto da Assembleia Municipal jovem que teve trabalho e propostas concretizadas.