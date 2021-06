Idalino com consciência de dever cumprido

O presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, disse esta manhã l, na sessão solene do 186.º aniversário do concelho que tem a consciência do dever cumprido e afirmou que deixa a Câmara arrumada para quem se seguirá. Porém, lamentou, “alguns não compreenderam este nosso trabalho devido ao desgaste da pandemia, mas fruto de outros factores, que não dependeram directamente de nós tal como a intoxicação permanente da opinião pública, por vários actores e personagens, que contaminaram severamente a percepção do nosso trabalho e das medidas levadas a efeito pela Câmara Municipal”.

O autarca sublinhou que este “fenómeno pôs em causa o trabalho sério honesto que se realizou, trazendo muito ruído, à praça pública, que prejudicou o exercício do meu mandato para o qual fui legitimamente eleito”

Naquele que é o seu último discurso num dia do Concelho como presidente de Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos começou por referir que “foi uma honra representar o Município nesta nobre”, e embora admita que o mandato actual “foi de uma exigência extraordinária, desde o seu início e por diversas razões”, mas faz um balanço “claramente positivo” ao mesmo.

Idalino fez questão de assegurar “que esta Câmara Municipal está, sem sombra de dúvida, numa situação bem melhor do que aquela que a encontramos. Ao longo deste mandato, foi a nossa prioridade o pagamento e negociação das dívidas acumuladas, numa verba superior a 5 milhões de euros, o que representa, como todos devem saber, mais do que um orçamento municipal anual”. Sublinhou ainda a prioridade de governar a autarquia em prol do interesse público e do povo do Porto Santo e, nesse sentido, recordou a concretização várias medidas, desde as de apoio à população (social, económico, etc) até a medidas mais estruturais como a compra do edifício de serviços públicos por 1,5 milhões de euros, aquela que definiu como a “maior operação de investimento da história do município”.

Enumerando alguns dos desafios que são esperados nos próximos anos.

Antes de terminar, e sendo que antes já havia agradecido à equipa que o acompanhou neste mandato, o edil deixou uma referência especial a todos os presidentes de assembleia municipal que serão homenageados, nesta data, “bem como à funcionária Céu Escórcio, pelos 35 anos de serviço na Autarquia. Deixo uma palavra de apreço ao Coronel António Nunes, da Força Aérea Portuguesa pela missão cumprida na ilha do Porto Santo e pelo louvor atribuído, por unanimidade, em reunião de Câmara Municipal”.

Leia aqui na íntegra o discurso de Idalino Vasconcelos: