"As artes têm cativado milhares de alunos", diz Jorge Carvalho

Este ano, celebra-se 40 anos de práticas artísticas na Região Autónoma da Madeira sob a égide do sistema educativo regional. De acordo com o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, "as artes têm cativado ao longo destes 40 anos milhares de alunos e centenas de professores".

Na apresentação da 10.ª edição da Semana Regional das Artes, que decorrerá de 22 de Junho a 4 de Julho, o governante emocionou-se ao falar do empenho de todos os professores neste último ano de pandemia que mesmo perante todas as adversidades "cumpriram a missão".

Por isso, considera que esta 10.ª edição da Semana Regional das Artes tem "um sabor especial" devido às circunstancias em que foi organizada.

Este ano, a iniciativa apresenta-se em dois formatos: on-line a presencial.

Entre os dias 22 de Junho e 4 de Julho serão partilhados nas redes sociais da Direcção de Serviços de Educação e Multimédia diversos vídeos dinamizados por crianças e jovens nas diversas modalidades artísticas e o Festival de Audiovisual e Cinema Escolar.

Presencialmente, destaque para o espectáculo comemorativo dos 40 anos de práticas na RAM, nos dias 2 e 3 de Julho, no Centro de Congressos da Madeira e o Festival Regional 'Vozes da Nossa Escola', nos jardins da Quinta Magnólia, agendado para o dia 4 de Julho.

Pela primeira vez decorrerá uma exposição de fantoches, com a participação exclusiva de crianças da educação pré-escolar, na Assembleia Legislativa da Madeira.

No âmbito da Expressão Plástica/Artes Visuais, destaque para a Exposição Regional de Expressão Plástica 'The Heart of Art', na Avenida Arriaga, entre outras exposições em vários espaços da baixa citadina funchalense, com trabalhos de crianças e jovens das escolas da RAM.

A apresentação da iniciativa decorreu, esta manhã, na Escola Gonçalves Zarco.