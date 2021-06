Acto eleitoral do Clube Golf Santo da Serra com boa adesão

As eleições para os órgãos sociais do Clube de Golf Santo da Serra, estão a merecer uma boa presença dos sócios efectivos, que fizeram questão de marcar presença em mais uma momento marcante do clube, e que, pela primeira vez conta com a presença de duas listas a concorrer, nomeadamente a Lista A do actual presidente, António Henriques e a Lista B encabeçada por Nuno Rebolo.

De referir que o actor eleitoral está a realizar-se no Museu da Electricidade - Casa da Luz, e com o o encerramento das urnas a estar agendado para as 19h30.