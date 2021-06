Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, esta tarde, para socorrer um jovem de 15 anos, que sofreu uma queda na praia do Gavinas, no Funchal.

O alerta chegou pelas 13h40, dando conta dos ferimentos ligeiros sofridos pela vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.