Acidente de viação no Monte deixa mulher ferida

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou ferida, hoje, pelas 12h15, na sequência de um acidente de viação ocorrido no Monte.

A viatura em que seguia a senhora terá ficado sem travões, fazendo com que embatesse contra um outro carro e acabando por colidir com um muro. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao cruzamento do caminho da Portada de Santo António com o Caminho do Monte, onde prestaram socorro à vítima.

A mulher foi depois transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.