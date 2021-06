Trânsito com zonas de abrandamento nesta terça-feira

Bom dia.

O trânsito flui na manhã desta terça-feira, 22 de Junho, sem grandes novidades comparativamente às restantes manhãs dos dias úteis da semana.

Há a registar as habituais zonas de abrandamento nos principais acessos à cidade na via rápida. Temos a habitual ‘zona vermelha’ do nó da saída Oeste, com particular incidência de tráfego na rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Há igualmente concentração de viaturas nas saídas para a Estrada da Fundoa e Rua 5 de Outubro, e congestionamento acentuado no nó das Quebradas. Tenha atenção, também, a zonas de abrandamento no Nó do Caniço e na Ponte do Jardim Botânico.

No Funchal, as principais vias mostram ‘zonas vermelhas’ e até vermelhas-escuras, de trânsito intenso. Considere a imagem abaixo e evite estas zonas, se possível. Tome as devidas precauções na estrada, respeite o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.