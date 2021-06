GNR apreendeu mais de 340 mil artigos e alerta para efeitos nefastos da contrafacção

Mais de 340 mil artigos foram apreendidos em 2019 e 2020, com um valor superior a quatro milhões de euros, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que alerta para os efeitos nefastos da contrafação e da pirataria.

Em comunicado, a GNR, no âmbito das comemorações associadas ao Dia Mundial Anti-Contrafação, alerta a população para o forte impacto da contrafação e pirataria ao nível económico e social.

No âmbito da efeméride a GNR pretender igualmente sensibilizar a população para a importância dos Direitos da Propriedade Intelectual.

De acordo com a GNR, a contrafação e a pirataria têm forte impacto a nível económico e social, com repercussões graves no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.

"Além da vertente económica, estes efeitos negativos fazem-se ainda sentir no domínio social, na medida em que a contrafação pode originar o aumento do trabalho clandestino que, na sua maioria, é operado em condições degradantes e com recurso à mão-de-obra infantil, sendo ainda frequente que a contrafação esteja associada a outros fenómenos criminais", alerta a GNR.

Na nota, a GNR destaca também que a contrafação pode colocar em risco a segurança e a saúde dos consumidores, uma vez que 97% dos artigos contrafeitos são considerados de alto risco por terem substâncias químicas e por poderem originar incêndios ou lesões nos consumidores.

"Além disso, os produtos contrafeitos não são submetidos aos mesmos testes rigorosos a que estão sujeitos os produtos genuínos e, logo, não garantem a segurança e saúde dos consumidores, nomeadamente no setor farmacêutico, automóvel, alimentar, brinquedos ou cosmética e higiene pessoal", refere ainda a GNR.