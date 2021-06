Autarquias da Madeira já perderam milhões nesta pandemia

Bom dia.

Neste domingo, 13 de Junho de 2021, o DIÁRIO traz na sua manchete a notícia de que a Pandemia tira 13 milhões às autarquias, sabendo que "os municípios da Região estimam que a crise pandémica tenha provocado perdas significativas nas receitas. 70,1% dos valores globais não cobrados estão no Funchal", acrescentamos um artigo que pode ler nas páginas 6 e 7.

Outro tema que, seguramente, irá dispensar a sua atenção é o dos centros de dia e de convívio. “Foram meses muito difíceis”, escrevemos. "Reabertura dos Centros de Dia e de Convívio devolveu a alegria a muitos idosos que estiveram isolados", salientamos e reforçamos: "Utentes como Isaura Ornelas e Vanda Ferreira não escondem a felicidade de voltar à 'segunda casa'. Leia a reportagem nas páginas 2 e 3.

Também a marcar a semana e com direito e duas páginas contamos como tem sido o regresso dos cruzeiros à Madeira. Uma viagem 5 estrelas apontamos e relatamos que há "turistas rendidos ao navio português ‘World Voyager’ que faz da optimização do espaço um trunfo". A ler nas páginas 10 e 11. Também na página 12 saiba que os "paquetes do maior rio europeu na mira do MAR".

Com as Autárquicas no horizonte, Pedro Coelho aponta à maioria absoluta em Câmara de Lobos como assunto principal na actividade política que pode ler na página 4.

O dia corria bem, a festa do futebol europeu começara no dia anterior e ontem eram três jogos de seguida. Mas um susto em campo paralisou Euro’2020. Como já deve saber o jogador "Eriksen fará exames após ter caído inanimado no relvado", tendo Ronaldo deixa mensagem ao dinamarquês, um dos muitos que reagiram ao momento. A ler na página 14. O dia corria bem, com uma excepção: "Agressões em jogo sub11 no Funchal", tinha já sido noticiado e contamos na página 16.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre

Boas leituras e bom domingo deste dia de Santo António, se celebra a data em que o 'santo casamenteiro' faleceu.