Marcelo Rebelo de Sousa já abandonou a Madeira, ilha que acolheu as celebrações do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, que se realizaram este ano no Funchal.

O Presidente da República chegou ao Aeroporto da Madeira pelas 16 horas e poucos minutos depois subiu a bordo do Falcon da Força Aérea Portuguesa (FAP).

À sua espera para a despedida estavam várias figuras, desde Miguel Albuquerque, José Manuel Rodrigues e Ireneu Barreto.