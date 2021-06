Autarquia do Porto Santo atribui subsídio à Banda Musical da Casa do Povo

A Câmara Municipal do Porto Santo deliberou, em reunião, que se realizou ontem, a atribuição de um subsídio no valor de 9114,30 euros para aquisição de fardas para a Banda Musical da Casa do Povo do Porto Santo. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Em causa está "a necessidade urgente de proceder à aquisição de fardas para os novos elementos, sendo esta um elemento importante na identidade de uma banda", justifica.

Foi ainda aprovado, por unanimidade, a proposta de realização do Dia do Colaborador 2021. A autarquia local realiza, nos próximos dias 1 a 4 de Julho, uma viagem/passeio à ilha da Madeira, onde serão levadas a cabo diversas actividades.

Além disso, foi ainda aprovada, por unanimidade, a proposta de louvor ao coronel António José Mendes Nunes "pela forma com que o militar tem vindo a contribuir para a divulgação do bom nome da ilha e para a imagem extremamente positiva da instituição militar, nomeadamente a Força Aérea Portuguesa, junto da população porto-santense".

Destaque ainda para a aprovação, por unanimidade, de diversas concepções de licenças para ampliação e remodelação de moradias familiares e a aprovação de projectos de especialidades para a construção de novas moradias.

"Um excelente indicador da dinâmica do mercado de construção civil na ilha do Porto Santo", sublinha.