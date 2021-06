Kampo distinguido pela resiliência no Boa Cama Boa Mesa 2021

O Kampo by Chef Júlio Pereira é única unidade madeirense a ter sido distinguida na secção que premeia a resiliência do guia Boa Cama Boa Mesa, do Expresso. Num ano que é, ainda, atípico, o guia e o BPI uniram-se para distinguir o poder de ‘resiliência’ de hotéis e restaurantes, fazendo “questão de distinguir a resiliência de uma área da economia que muito sofreu com a pandemia.”

Foram escolhidos, de forma simbólica, e “representando todos os restaurante e alojamentos do respectivos distritos e Regiões Autónomas” 10 restaurante e 10 unidades de alojamento. A escolha foi feita tendo em conta critérios como o apoio à população e aos profissionais de saúde, o investimento em tempo de crise e a capacidade de reinvenção.

Na página de Facebook do restaurante do Funchal, Júlio Pereira assinou uma publicação que relembrava “meses cheio de muita incerteza, um tempo longo e interminável, cheio de ansiedade e de medos que nos fizeram pensar muitas vezes se estávamos a fazer o caminho correcto e com as ferramentas certas.”