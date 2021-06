Supertaça entre Sporting e Sporting de Braga em Aveiro, em 31 de Julho

A Supertaça Cândido Oliveira, entre o Sporting, campeão nacional de futebol, e o Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal, vai ser disputada em Aveiro, em 31 de julho, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Estádio Municipal de Aveiro vai acolher o encontro que marca o arranque da época 2021/22, no dia 31 de julho, um sábado, a partir das 20:45.

O Sporting já ergueu o troféu oito vezes, a última das quais em 2015, enquanto o Sporting de Braga ainda procura a primeira vitória na competição.

Esta vai ser o segundo embate entre os dois clubes na Supertaça, depois da primeira conquista dos 'leões', em 1982, então disputada a dois jogos, com uma derrota por 2-1, em Braga, e um triunfo por 6-1, em Lisboa.

"É com muito gosto que a Câmara Municipal de Aveiro recebe, no Estádio Municipal, a Supertaça Cândido de Oliveira, edição 2021, e esse jogo grande entre Sporting e Sporting de Braga. É, para nós, um privilégio dar vida ao nosso estádio que, como todos sabemos, foi um dos estádios do Euro2004", afirmou o presidente do município aveirense.

Citado pela FPF, Ribau Esteves disse esperar que a 11.ª ocasião que a cidade recebe a decisão da Supertaça volte a contar com público nas bancadas.

"Esta taça tem o condão de respeitar, em termos desportivos, à época 2020/21 mas simultaneamente abre a nova temporada 2021/22 que todos desejamos que seja forte, ativa e com público nos estádios. Partilhamos, pois, mais esta parceria com a FPF e é com muita honra que recebemos o Sporting e o Sporting de Braga. Será seguramente um grande espetáculo, no fim do qual vencerá o melhor, mas ganharão todos por a final se realizar nesta bela cidade de Aveiro", rematou Ribau Esteves.

Também o presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA), Arménio Pinho, assumiu o orgulho por voltar a acolher a prova.

"Já é quase uma tradição Aveiro acolher a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira sempre que se defrontam finalistas do norte e do sul do país. É, naturalmente, com satisfação e orgulho que recebemos esta prova, mantendo assim a tradição. Devo congratular-me pelo sucesso da parceria entre a AFA, a autarquia e a FPF e espero que seja possível haver público no estádio. Os adeptos estão com 'fome' de espetáculos ao vivo", concluiu o dirigente.