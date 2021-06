Cruzeiro Madeira - Açores

Um cruzeiro no mínimo diferente é o que propomos desta vez: navegar não o Mediterrâneo, as Caraíbas ou o Oriente longínquo, mas aproveitar o que temos de mais belo e perto de casa, os Açores.

Esta viagem será feita a bordo do World Voyager, o novíssimo paquete da companhia portuguesa Mystic Cruises. O facto de ter uma capacidade de apenas 200 passageiros e 130 tripulantes proporciona uma experiência mais intimista e um serviço mais personalizado, além de permitir visitar portos geralmente não acessíveis aos grandes navios de cruzeiro.

Com partidas do Funchal previstas parac24 de Junho e 5 de Julho, o percurso incluirá Ponta Delgada/S. Miguel, Praia/ Graciosa, Horta/Faial, Lajes do Pico/Pico, Velas/São Jorge, Praia da Vitória/Terceira, Vila do Porto/Santa Maria, para depois regressar ao Funchal.

Os preços por pessoa em camarote duplo exterior janela infinita ou varanda, variam consoante a categoria escolhida:

1 899€ - categoria MD ou ML - deck 5

2 199€ - categoria OD ou OL - deck 6

O preço inclui o cruzeiro de 11 noites em regime de pensão completa a bordo (pequeno-almoço, almoço, jantar à la carte com menu de 5 pratos e ceia - esta consoante tempo de escala nos portos - chá e café disponível em regime de self-service), Jantar de Gala do Capitão, Cocktail de boas-vindas e de despedida e taxas portuárias.

Não estão incluídos o Seguro de viagem (obrigatório), gratificações durante o cruzeiro, excursões e extras de carácter pessoal.

Cumprindo as regras de segurança em vigor, para embarcar é necessário apresentar teste PCR negativo, feito no máximo 72 horas antes da data do embarque. Além disso e pelas mesmas razões, os passageiros só poderão sair do navio em excursões organizadas pela companhia.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]