Nacional acciona opção de compra por Pedrão que assina por quatro temporadas

O central brasileiro Pedrão assinou um contrato de quatro temporadas com o Nacional, que acionou a opção de compra, anunciou hoje a equipa que foi despromovida à II Liga portuguesa de futebol.

Pedrão, que estava emprestado pelo Palmeiras até 30 de junho, participou na temporada passada, pelo Nacional, em 30 jogos na I Liga, tendo apontado um golo, a que somou mais uma partida para a Taça de Portugal.

Formado no EC Água Santa, clube de São Paulo, ingressou no Palmeiras em 2017, tendo sido emprestado ao Atlético Mineiro em 2019 e ao Atlético Paranaense em 2020.

No seu palmarés, conta com um campeonato Paranaense, tendo também feito parte do plantel do Palmeiras que conquistou o campeonato brasileiro em 2018.