Duas centenas inscritos no Trail da Calheta

Depois da Meia Maratona está em contagem decrescente a I edição do Trail da Calheta que vai para o terreno no dia 12 de Junho. A competição é composta por duas provas de 12 e 26 quilómetros estando já inscritos duas centenas de atletas, confirmou o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, que a par da Câmara Municipal e do Estrela da Calheta são as entidades organizadoras e promotoras deste cartaz, de resto tanto o Policarpo Gouveia como o presidente do município elogiaram a colectividade calhetense pelo facto de fomentar iniciativas do género.

“É bom estar aqui outra vez apresentar um evento, mais uma vez na área do atletismo, uma lacuna que existia” no concelho, reconheceu o edil Carlos Teles durante a conferência de imprensa aplaudindo, de seguida, o esforço da agremiação que desta forma ajuda igualmente a promover o município nos mercados turísticos e dinamiza a economia, observou durante a apresentação do cartaz.

De resto o dirigente desportivo máximo da AAM defendeu que a estratégia de promoção do destino Madeira deve incluir os circuitos de Trail