Alunos do 'Liceu' Jaime Moniz participam na campanha 'Ajuda Vale' do Banco Alimentar contra a Fome

Na sequência da divulgação feita sobre a campanha 'Ajuda Vale' pela directora do Banco Alimentar da Madeira, Fátima Aveiro na Escola Secundária Jaime Moniz, os alunos demonstraram interesse em colaborar.

A delegação da Madeira do Banco Alimentar lançou um repto ao 'Liceu' do Funchal com o objectivo de incentivar os alunos à prática solidária através de donativos para a campanha 'Ajuda Vale', que decorre até 6 de Junho e pretende combater a pobreza alimentar.

A turma 47, do 12.º ano de escolaridade, mostrou interesse em colaborar nesta iniciativa e, através dos seus telemóveis, conectaram-se com o Banco Alimentar e fizeram um modesto donativo para ajudar a combater a pobreza. A Jaime Moniz informa que "com menos de 50 cêntimos, é possível emitir, pelo mundo digital, um vale de ajuda a quem mais precisa" e acrescenta que "incutir os valores da solidariedade" também faz parte do papel da escola.

Os alunos da Escola Secundária Jaime Moniz ligaram os telemóveis na sala de aula, conectaram-se com o Portal do Banco Alimentar e aderiram à campanha, fazendo o seu donativo por via digital. "Pequenos gestos que fazem a diferença para milhares que sofrem".

Uma vez que a pandemia de covid-19 impossibilita a recolha directa de donativos, as famílias mais carenciadas ficaram directamente afectadas. Desse modo, o Banco Alimentar alterou o formato de recolha de donativos, podendo agora ser feita através da iniciativa 'Ajuda Vale', que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis até 6 de Junho nas caixas dos supermercados. Para quem não possa deslocar-se aos supermercados ou resida fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza o portal de doação on-line, onde pode escolher bens alimentares para doar e a localidade a apoiar.