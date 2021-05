Campanha do Banco Alimentar da Madeira reuniu 45 toneladas de alimentos em 2020

Na impossibilidade de realizar a ‘campanha saco’ de recolha de alimentos dos Bancos Alimentares, em contexto de pandemia é organizada a campanha Ajuda Vale, a decorrer à mesma nos supermercados.

A modalidade Ajuda Vale propõe a contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis nas caixas dos supermercados. Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que as pessoas decidam doar ao Banco Alimentar.

Há vales disponíveis para “um conjunto diversificado de produtos, cujos preços variam entre os 48 cêntimos e 1,99 euros”, explica Fátima Aveiro, presidente do Banco Alimentar da Madeira, que alerta as pessoas para que “não tenham vergonha de doar só um produto, o que interessa é mobilizar a capacidade das pessoas para a doação.”

As campanhas Ajuda Vale, do ano passado, “deram resultados muito positivos, que ultrapassaram as 45 toneladas aqui na Madeira”, elucida a presidente. O Pingo Doce do Fórum Madeira foi, aliás, o supermercado a nível nacional que vendeu mais vales para a campanha Ajuda Vale em Maio de 2020, e novamente em Dezembro último.

Para quem se veja impossibilitado de se deslocar a um supermercado durante a campanha, o Banco Alimentar disponibiliza, também, o portal de doação online alimentestaideia.pt, onde é igualmente possível escolher bens perecíveis para doar.