“Tem sido feito um trabalho louvável pelo Banco Alimentar”, diz Micaela Nunes

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira atesta que “tem sido feito um trabalho louvável pelo Banco Alimentar.” Neste ano de pandemia que passou, “houve um aumento” dos pedidos de ajuda à Segurança Social, pelo que “fizemos um reforço do nosso orçamento em meio milhão de euros, para o fundo de apoio às pessoas mais carenciadas.”

“O ano passado, no pico da crise, houve um aumento dos pedidos de ajuda”, reforça Fátima Aveiro, presidente do Banco Alimentar da Madeira. “O Banco Alimentar, juntamente com a Segurança Social, com as instituições de apoio local, está a apoiar esses pedidos.” Assim, “temos de trabalhar numa linha integrada de apoio, no sentido de fazer chegar a quem mais precisa os alimentos que são necessários.”

No ano que passou, segundo Fátima Aveiro, houve “uma mobilização geral da sociedade, de vários decisores, e houve uma ajuda integrada às pessoas carenciadas. Agora temos de continuar, porque essa ajuda não pode parar.”

Micaela Nunes explica que “a Segurança Social apoia a Associação Mão Solidária através de apoios para recursos humanos, e em apoios para as instalações. Esta associação é nossa parceira também no programa de apoio operacional às pessoas mais carenciadas, e é a entidade coordenadora na distribuição de géneros alimentares, que actualmente já abrange 1.753 destinatários finais.”

O âmbito da visita de Micaela Nunes ao Banco Alimentar da Madeira, na manhã desta quinta-feira, foi ‘promover a campanha que começa hoje e perceber, in loco, como é feita toda a logística, como é que o Banco Alimentar gere todos os bens que são doados e como é que os faz chegar a quem precisa.”