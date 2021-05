'Liceu' acolheu workshop 'Marketing Digital – como realizar um Plano Estratégico?'

No âmbito das celebrações da Semana Europeia da Juventude, uma iniciativa da Direcção Regional de Juventude e na sequência de uma proposta de colaboração do docente Jaime Lucas, a Escola Secundária Jaime Moniz acolheu o workshop 'Marketing Digital – como realizar um Plano Estratégico?', orientado por Beatriz Geraldes, licenciada em Gestão de Marketing, Jonathan Gil e Eduardo Alves, alunos do curso de Design na Universidade da Madeira.

Dirigido à turma CEF 53, do curso Técnico de apoio à gestão desportiva, o workshop caracterizou-se por uma dinâmica fundada em actividades práticas, implicando os alunos nas mesmas e tornando-os participantes do processo de aprendizagem.

O director regional de Juventude, João Rodrigues, esteve presente, onde salientou a relevância destas iniciativas em articulação com os estabelecimentos de ensino.