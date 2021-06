Aeroporto em Londres abre terminal para viajantes de alto risco

O Aeroporto Heathrow de Londres reabriu um terminal para tratar passageiros que agora chegam de países de alto risco, decisão que vários críticos dizem que deveria ter sido tomada mais cedo.

O Reino Unido aplicou uma "lista vermelha" aos turistas de 43 países de alto risco, incluindo a Índia, Brasil e Turquia.

Os cidadãos e residentes do Reino Unido que regressam desses países enfrentam uma quarentena obrigatória de 10 dias num hotel, enquanto outros viajantes, provenientes de países da "lista laranja", como os Estados Unidos, podem fazer a sua quarentena obrigatória de 10 dias em casa.

Várias críticas surgiram por os passageiros da "lista vermelha" utilizarem a mesma sala de chegadas ao aeroporto que os viajantes de outros destinos, pelo que, a partir de hoje, as chegadas da "lista vermelha" passarão pelo terminal 3 do aeroporto, que foi encerrado em Abril de 2020, quando as viagens aéreas internacionais caíram a pique.