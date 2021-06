Santos diz que recorde de Ali Daei não condiciona Ronaldo nem equipa

O selecionador Fernando Santos defende que os seis golos que distam o futebolista Cristiano Ronaldo do recorde mundial em seleções, que pertence ao iraniano Ali Daei, não condicionam o 'capitão' luso, nem a equipa das 'quinas'.

Com o golo anotado na vitória por 3-1 no Luxemburgo, para o Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em março último, o avançado dos italianos da Juventus passou a contabilizar 103 tentos por Portugal, em 173 jogos, e ficou a apenas meia dúzia de igualar os 109 de Ali Daei.

"Nunca me lembro de o Cristiano não estar condicionado para marcar golos. Conheço-o desde os 18 anos e ele sempre foi condicionado nesse aspeto, porque a carreira dele foi feita a pensar no golo", observou o selecionador luso, em entrevista à agência Lusa.

Para Fernando Santos, o 'capitão' da equipa portuguesa "nunca deixou de jogar para a equipa" e recordou que "no Euro2016 era óbvio que queria marcar muitos golos, mas não deixou de ser um grande jogador de equipa".

Convicto de que Cristiano jogará "mais 20 ou 30 jogos pela seleção", o selecionador utilizou a conhecida expressão do 'ketchup' para justificar o não condicionamento para tentar almejar a cifra do iraniano.

"Não tenho dúvidas nenhumas de que vai jogar mais 20 ou 30 jogos pela seleção. É como aquela questão do ketchup, em que começa a jorrar golos e rapidamente acaba esse condicionamento. Não o vai condicionar, nem condiciona a equipa", concluiu.

Bruno Fernandes deverá ser principal novidade no treino de Portugal

O médio Bruno Fernandes deverá ser hoje a principal novidade do treino da seleção portuguesa de futebol, juntando-se ao grupo que prepara a presença na fase final do Euro2020, ainda desfalcado de quatro elementos.

O jogador do Manchester United gozou alguns dias de descanso após ter disputado a final da Liga Europa, na semana passada, passando agora a integrar os trabalhos da equipa das 'quinas', que tem uma sessão agendada para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Antes, a partir das 10:00, um jogador falará aos jornalistas em conferência de imprensa.

Se a presença de João Moutinho, a recuperar de problemas musculares, permanece uma incógnita, certa volta a ser a ausência de João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva, que se juntam à seleção no sábado, e de Gonçalo Guedes, que está a cumprir isolamento obrigatório, após ter tido um teste positivo para o novo coronavírus.

Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 08 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, em 09 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.