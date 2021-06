Portugal continua a preparar estreia no Euro'2020 com Anthony Lopes em dúvida

A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje a preparação para a estreia no Euro2020, com mais um treino em Budapeste e com interrogação sobre a condição física de Anthony Lopes, a dois dias do embate com a Hungria.

No Estádio Illovszky Rudolf, que vai acolher as sessões de trabalho dos campeões europeus durante a fase de grupos, a 'equipa das quinas' tem um apronto agendado para as 10:30 (09:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Antes, a partir das 10:00 (09:00), um jogador falará à comunicação social, em conferência de imprensa.

Na terceira sessão em solo húngaro, o selecionador Fernando Santos deverá voltar a contar com 25 dos 26 jogadores em pleno, permanecendo a dúvida sobre a condição física de Anthony Lopes, que no sábado treinou no relvado, mas à parte dos restantes companheiros e sob a supervisão do fisioterapeuta António Gaspar.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.