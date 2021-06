Campanha Ajuda Vale rendeu mais 4 toneladas do que em 2020

Cerca de 34 mil produtos, o equivalente a 28 toneladas, foi quanto rendeu a Campanha Ajuda Vale na Região promovida pelo Banco Alimentar.

Para divulgar os resultados da Campanha Ajuda Vale, o Banco Alimentar recebeu esta tarde o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e a presidente do conselho directivo do Instituto da Segurança Social, Micaela Freitas, que além dos números, ficaram a conhecer ‘por dentro’ a dinâmica da associação de apoio à distribuição alimentar na RAM, numa visita guiada por Fátima Aveiro, a responsável do Banco Alimentar na Região.

Dirigente que destacou “a maior participação dos madeirenses, das empresas e das instituições que também se envolveram na mobilização para esta campanha”, antes de dar conta que “foram vendidos 34 mil produtos alimentares que no total representam cerca de 28 toneladas de alimentos”, estimou. “É um bom resultado”, concluiu. Sobretudo quando comparado com as 24 toneladas angariadas há um ano nesta mesma campanha.

“Esta campanha está a vir a ganhar pontos. Como não é possível fazer campanhas com voluntários nos supermercados, as campanhas feitas nas caixas dos supermercados através dos Vales representaram um acréscimo muito significativo”, reafirmou.

Fátima Aveiro enaltece os contributos para “poder ajudar neste esforço colectivo que há para fazer face às contrariedades que neste momento ainda estamos a viver por conta da Covid-19”, apesar de assinalar um significativo decréscimo de pedidos de apoio feitos directamente ao Banco Alimentar, quando comparado com o pico de solicitações de ajuda ocorrido no início do Verão de 2020.

Segundo esta responsável, “este ano vamos com 50 pedidos” quando no ano passado, por esta mesmo altura, ultrapassava os 400 pedidos de apoio.