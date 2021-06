Miguel Oliveira "confiante" mas com "os pés no chão" no GP da Alemanha de MotoGP

O piloto Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se ontem "confiante", mas com "os pés assentes na terra" na antevisão do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, que se disputa este fim de semana, depois da vitória na prova anterior, em Barcelona.

"Acho que ainda temos de começar o fim de semana e perceber o nível aqui", começou por dizer o piloto português, na conferência de imprensa oficial de antevisão da prova, a oitava do campeonato.

Miguel Oliveira, que conseguiu um segundo lugar e uma vitória nas duas últimas provas realizadas, entende que a sua KTM "adapta-se agora muito melhor a todas as pistas", pelo que já não está "tão preocupado" quando chega a uma corrida.

O piloto de Almada disse ainda estar "motivado" pelos dois pódios consecutivos e mostrou-se "ansioso pelo início do fim de semana", para perceber aquilo que conseguirá fazer.

Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a sétima posição do Mundial de MotoGP, com 54 pontos, a 61 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).