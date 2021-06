"Vamos defrontar uma selecção de alto nível"

A seleção Nacional defronta no sábado, pelas 17 horas, a Alemanha, na sua segunda partida do Grupo F do Campeonato da Europa 2020, na Arena Munique, palco onde treinará esta tarde.

Antes do apronto, o selecionador Nacional, Fernando Santos, e Rúben Dias fizeram, em conferência de imprensa a antevisão do encontro diante dos germânicos, que perderam, por 1-0, diante da França na primeira ronda.

Rúben Dias falou de um "adversário de alto nível" e alerta para a necessidade de Portugal continuar o seu percurso com "realismo".

Vamos defrontar uma seleção de alto nível, uma das melhores nesta prova. Temos consciência que, apesar de termos começado bem o Europeu, é preciso colocar os pés no chão e entender que teremos de estar melhores para conseguir vencer este jogo.

O jogador do Manchester City revelou ter falado com o seu colega de clube Gundogan e explicou o que espera do jogo dos alemães.

"Em relação ao jogo, frente a frente estarão duas equipas muito fortes, duas das melhores deste Campeonato da Europa, com um estilo de jogo dominador. Conhecemos bem a Alemanha, sabemos do que são capazes e os jogadores que têm, mas nós também temos as nossas armas."

Com mais de 60 jogos esta época, o central garantiu estar bem.

"Para mim são apenas uma motivação ainda maior. Gosto de me superar, de estar no limite, de fazer coisas que ninguém fez. Para mim isso motivação maior e um fator que me faz querer mostrar a mim mesmo que estou bem fisicamente e que estou forte", reforçou.