IASAÚDE já gastou 26 milhões de euros no combate à covid-19

Entre 2020 e 2021, só o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) já gastou 26 milhões de euros em “acções concretas” de combate à pandemia da covid-19.

Rita Andrade apontou esta manhã que “tudo o que foi feito, de acções concretas, representa processos financeiros de grande dimensão e complexidade”.

Aquando da assinatura do acordo entre o Governo Regional e a ACIF, com vista ao alargamento da testagem gratuita às unidades de saúde privadas, a presidente do IASAÚDE esclarecia que nestas contas entra, por exemplo, o dinheiro gasto com toda a testagem regional e aquela que tem sido realizada em laboratórios do continente.

De fora ficam os testes realizados pelo SESARAM.

Nesta verba está ainda contabilizado o pagamento aos hotéis, os serviços de limpeza especializada de quartos, o fornecimento de refeições, a montagem de estruturas de rastreio e testagem montada no aeroporto, entre outras despesas neste âmbito.