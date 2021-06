Portugal passou a ser mais respeitado e que não há equipa nenhuma do mundo que vai defrontar Portugal e vencer facilmente.

A afirmação é de Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro Portugal-Alemanha, que decorreu ao início desta tarde.

O selecionador Nacional diz que o objectivo de Portugal é procurar vencer e que a estratégia passa por ter bola, mas deixa elogios à formação adversária.

"Esta equipa da Alemanha é uma equipa fantástica, tipo rolo compressor. Não tenho medo da Alemanha, mas as equipas vão respeitar-se. Achar que é favorito contra a Alemanha na Alemanha é passar do limite. Temos de ser muito fortes em todos os momentos e melhorando o que fizemos contra a Hungria, capazes de defender muito bem e capacidade para ter oportunidades", disse.

O selecionador recusou comparações com o adversário anterior. a Hungria:

"Não se pode comparar Hungria com a Alemanha. Jogam de forma diferente. A qualidade individual não tem nada a ver com nada. Não sei qual é a comparação possível. Vamos colocar todas as qualidades em campo".

Por outro lado, a propósito da derrota dos germânicos, que perderam, por 1-0, diante da França na primeira ronda, considera "o resultado final retira um pouco o que foi o jogo".

"É um jogo muito importante para nós. Queremos ter bola e não perdê-la muitas vezes", reforça Fernando Santos.

A seleção nacional joga no sábado, pelas 17 horas, diante da Alemanha, a sua segunda partida do Grupo F do Campeonato da Europa 2020. A 'equipa das quinas' joga na Arena Munique, palco onde treinará esta tarde.