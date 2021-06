A madeirense Telma Encarnação esteve em evidência no empate de Portugal, esta madrugada, frente à Nigeria. A jogadora do Marítimo fez o terceiro golo, na altura o 3-1, no início da segunda parte (49), já tivera um golo mal anulado, ainda na primeira parte.

Telma Encarnação é a n.º23 e Fátima Pinto a n.º 13 no onze inicial. Foto DR/FPF

Foi o primeiro tento da Telma na selecção nacional principal (A). E chorou. Foi substituída aos 57 minutos. A madeirense Fátima Pinto também jogou os primeiros 57 minutos.

Este foi o segundo e último jogo de Portugal na Summer Series (o primeiro foi contra os Estados Unidos na quinta-feira passada, tendo perdido por 0-1), disputado em Houston, nos Estados Unidos da América e serviu também de preparação para a qualificação para o Mundial 2023, que se inicia em Setembro, com Portugal a defrontar a Turquia no primeiro jogo.

Foto DR/FPF

A guarda redes do Marítimo Barbara Santos foi suplente não utilizada.

Empate a 3-3, com Portugal a sofrer o golo do empate no último minuto dos descontos.