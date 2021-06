Brasil autoriza vacina da Pfizer para crianças com mais de 12 anos

A agência reguladora do medicamento do Brasil autorizou hoje a indicação da vacina contra a covid-19 Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais.

Num comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, com esta autorização, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil.

"A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa", destacou.

Antes, a vacina Comirnaty estava autorizada no Brasil para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até ao momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no país com indicação para menores de 18 anos.

A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registo definitivo para vacinas covid-19 no Brasil.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 482.019 vítimas mortais e mais de 17,2 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.764.250 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-COV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.