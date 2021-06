Alunos do 'Liceu' reconhecidos por participação em projectos europeus e Escola UNESCO

Ontem, dia 11 de Junho, foram entregues aos alunos da Escola Secundária Jaime Moniz os certificados de participação nos projectos europeus e Escola UNESCO.

Numa cerimónia - que foi presidida pela presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas e com a presença das vice-presidentes Doroteia Teixeira e Zita Carvalho - foi, também, descerrada a placa que renova o estatuto do 'Liceu' como Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

A direcção congratulou-se pelo "trabalho desenvolvido" e pelos "resultados alcançados, através da participação destes alunos", agradecendo às respectivas coordenações nacionais "pelo apoio e incentivo permanentes" e ao EuropeDirect-Madeira.

Ana Isabel Freitas deixou ainda uma palavras de agradecimento às docentes coordenadoras destes projectos, Ana Maria Kauppila, Fernanda Gama Freitas e Cecília Ferreira, "pelo seu empenho na estratégia de educação não-formal que os mesmos supõem e no quanto a representação da Escola, por estes alunos, significa em termos de prestígio para os próprios e para a Instituição escolar".

Na mesma cerimónia, os alunos receberam, ainda, certificados pela participação específica nas iniciativas 'Euroescola on-line', 'Cimeira das Democracias 2021' e 'UNESCO – Futures of Education'.

A aluna Catarina Silva fez a entrega simbólica, ao Conselho Executivo, de um livro emanado do Parlamento Europeu.