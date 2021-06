Estudantes e emigrantes deixam de fazer segundo teste na Madeira

A nova medida implementada pelo Governo Regional, que entra em vigor a 1 de Julho, isenta os estudantes e emigrantes madeirenses de realizarem segundo teste à covid-19, após a chegada à Região. Desta forma, é colocado fim no tratamento diferenciado aplicado àqueles passageiros, deste Novembro do ano passado. esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO. Ainda sobre o coronavírus, saiba que a uniformização do certificado digital esbarra em burocracia. Para ler nas páginas 14 e 26.

Destaque também para o hotel de 30 milhões que abre a 1 de Julho, no Funchal. O empreendimento do grupo Savoy Signature, denominado 'Next' será oficialmente inaugurado pelo Presidente da República, que no próximo mês virá à Região. Os pormenores na página 2.

Olhando agora o incentivo à compra de veículos eléctricos, fique a saber que esse apoio esgotou em três meses. O Governo Regional está a estudar reforço da dotação do PRIME-RAM no segundo semestre do ano. Também nesta edição, saiba que a obrigatoriedade de facturação electrónica nos contratos públicos está envolta em dúvidas. Leia tudo nas páginas 4 e 5.

Quanto aos cruzeiros, há mais dois que colocaram o Funchal na sua rota para este Verão. Saiba quais na página 12.

O último destaque da nossa primeira página vai para a Justiça e para o facto de os acusados terem negado encontro sexual e sequestro em Machico. Este caso gerou três arguidos, que se encontram detidos e cujo julgamento arrancou ontem. Os pormenores são para ler na página 16.