António Costa vai permanecer na Região até ao próximo domingo, a gozar um curto período de férias.

Depois de ter estado na Madeira no passado fim-de-semana, na qualidade de secretário-geral do Partido Socialista, e de hoje ter estado presente nas celebrações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, na qualidade de Primeiro-Ministro, é agora tempo de aproveitar as belezas da ilha.

A informação foi confirmada ao DIÁRIO por fonte ligada ao socialista.