Noite tropical no Funchal

Voltou a ser tropical a última noite no Funchal (baixa), onde as temperaturas do ar mantiveram-se sempre acima dos 20 graus centígrados (ºC). Os valores extremos da temperatura mínima foram de 20.5 ºC no Funchal/Lido e 20.3 ºC no Funchal/Observatório, ambos registados pelas 04:50.

A temperatura mínima mais baixa da última madrugada, registada na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira, foi sentida na Bica da Cana, com 'apenas' 7.1 ºC.