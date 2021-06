Jersey comemora esta noite o Dia de Portugal

A comunidade portuguesa em Jersey vai comemorar, esta noite, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Saint Helier.

O Conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Nunes, disse ao DIÁRIO que este ano a comemoração tem outros moldes, devido à pandemia e às regras ainda em vigor em Jersey. Será um jantar, onde estarão presentes as entidades locais e o Cônsul Honorário de Jersey, entre outros membros da comunidade.

Adiantou ainda que será lançado, hoje, um concurso de poesia, onde podem concorrer crianças e adultos da comunidade, sendo uma forma de promover e divulgar a língua portuguesa, que contará também com o apoio do professor de língua portuguesa em Jersey.

Para a comunidade portuguesa em Jersey, o dia de Portugal era normalmente celebrado no exterior, com concertos e barracas de comes e bebes, mas devido à pandemia tal não é possível nos mesmos moldes.