Buscas por jovem desparecido no Tejo retomadas hoje de manhã

As buscas pelo jovem de 15 anos que desapareceu na terça-feira no rio Tejo, no cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, foram hoje de manhã retomadas, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, estão empenhados meios da capitania do porto de Lisboa e da estação salva-vidas de Lisboa.

A AMN sublinha que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio aos familiares da vítima.

O jovem de 15 anos encontra-se desaparecido desde terça-feira, depois de se ter sentido mal enquanto nadava na zona do cais de Alhandra, deixando de ser avistado na água.