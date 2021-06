Há 20 anos um preso evadido da cadeia de Vale dos Judeus foi detido no Funchal

Há duas décadas, a Polícia de Segurança Pública detia, no Funchal, um preso que se havia evadido da cadeia no anterior mês de Maio de Vale dos Judeus.

A notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO de 16 de Junho de 2001 dava conta que uma das brigadas à civil da PSP tinha localizado 'Zé Grande', um homem de 40 anos natural dos Açores que estava a cumprir pena por tráfico de droga e que em Maio tinha saído em licença precária de três dias do referido estabelecimento prisional, tendo falhado a apresentação devida.

"O indivíduo em causa, a vaguear em locais suspeitos na cidade do Funchal, foi interceptado pelo pessoal de uma das BAC da PSP na sua fiscalização e investigação de rotina. O suspeito foi revistado, sendo encontrado em sua posse duas embalagens de produto, que, submetido a exame rápido, confirmou tratar-se de heroína. Depois de travada conversa entre os agentes policiais e o suspeito traficante, este terá confessado possuir no quarto onde vivia, que deu autorização à polícia para visitar, maisalguma porção do mesmo produto. Efectivamente, a PSP veio a apreender heroína em porção suficiente para a confecção de 1.440 doses individuais", relatava a notícia publicada naquele dia.

Há 20 anos, o DIÁRIO noticiava igualmente que estavam "registados, na Madeira, 5.030 cidadãos estrangeiros, representando 84 países. Destes, 3.678 têm uma autorização de residência e 1.352 autorizações de permanência válidas por um ano. A maior comunidade instalada na Região é a venezuelana, com 1.209 efectivos. Os cidadãos de nacionalidade ucraniana, registados no SEF, já "bateram" os naturais do Reino Unido, tradicionalmente, a segunda comunidade. Assim, actualmente, estarão no arquipélago 540 ucranianos contra os 471 súbditos de Sua Majestade que vivem entre nós".

Ainda sobre cidadãos estrangeiros, na mesma edição o DIÁRIO noticiava que a PSP tinha detido na véspera, em Machico, cinco indivíduos de nacionalidade marroquina por terem apresentado às autoridades passaportes italianos que se presumiam serem falsos. "Caso venha a confirmar-se que os passaportes em causa são realmente falsificados, os referidos cidadãos voltarão ao« Tribunal a fim de responderem por um crime de falsificação de documentos", noticiava-se.

Há 20 anos, a Cerveja Zarco, produto da Empresa de Cervejas da Madeira, entrava em força no mercado. A ECM garantia que, desde a data de lançamento, há cerca de dois meses, já foram vendidos 90 mil litros.

Para saber mais sobre as notícias de há 20 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 16 de Junho de 2001 através do portal da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira através deste link