Bandeira Azul hasteada no Porto Recreio da Calheta

O Porto de Recreio da Calheta, subconcessionado à Tecnovia Madeira, hasteou, esta manhã, pela quarta vez, a bandeira azul, numa cerimónia oficial que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, presidente do Conselho de Administração da APRAM, presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas e um representante da Capitania do Porto do Funchal.

A directora do Porto Recreio da Calheta, Paula Ferreira, disse ao DIÁRIO que “o objectivo de candidatarmos sempre ao galardão, é trazermos uma mais-valia ao nível de sustentabilidade para o Porto Recreio da Calheta. É, também a promoção, mas não é só por agirmos em questão a sustentabilidade, mas por nós sermos um exemplo para os nossos clientes e também para os que nos visitam”.

A responsável adiantou ainda que um galardão que é da área do ambiente, é uma mais-valia para o exterior e o Porto Recreio da Calheta realiza diversas actividades de educação ambiental (AEA) com o intuito de envolver toda a comunidade, nomeadamente a criação de conteúdos on-line sobre os ecossistemas envolventes ao Porto de Recreio e a sua preservação, acções de sensibilização aos utentes do Porto de Recreio, com a temática 'Recuperação dos Ecossistemas' como ponto-chave, e iniciativas de limpeza e recolha de lixo marinho.

O director regional do ambiente e das Alterações Climáticas, Manuel Ara Oliveira, elogiou a gestão do Porto Recreio da Calheta e afirmou que “a Marina da Calheta sempre teve uma postura muito séria e aguerrida em evidenciar as preocupações ambientais; ao nível dos resíduos, da gestão das águas, da sensibilização ambienta. O galardão é basicamente uma certificação, uma validação de que isso está a acontecer no Porto Recreio da Calheta”.

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, disse que “a Bandeira Azul atribuída ao Porto Recreio da Calheta que é muito importante e nós agradecemos, e isso significa que o Porto Recreio tem trabalhado bem na área ambiental”.

O autarca calhetense explicou que “felizmente nós temos uma Marina na Calheta e que justifica o investimento que foi feito, porque nós temos muitas embarcações e o movimento é muito grande. E, obviamente que a Bandeira Azul é uma valorização do espaço que existe aqui”.

A cerimónia terminou com a entrega de certificados às empresas parceiras que também se candidataram a bandeira Azul e com inauguração e uma exposição sobre as actividades desenvolvidas pelas empresas das empresas parceiras da subconcessionária (Adventure Made, Calheta Diving Center, Lobosonda, Marismar e On Tales),

A atribuição do galardão foi anunciada no passado dia 29 de Abril, pela Associação Bandeira Azul da Europa.

O programa Bandeira Azul é um Programa de Educação Ambiental, desenvolvido para sensibilizar e para a necessidade de proteger o Ambiente, em especial o marinho e fluvial.