Carlos Teles satisfeito com atribuição de duas bandeiras azuis na Calheta

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, mostrou-se, hoje, satisfeito pela Calheta ter duas bandeiras azuis.

A primeira foi hasteada esta manhã, numa cerimónia que decorreu no Porto Recreio da Calheta e a outra, será hasteada na Praia da Calheta na próxima semana.

Carlos Teles disse ao DIÁRIO que “obviamente que uma Bandeira Azul é uma valorização do espaço que existe aqui."

Não, é o primeiro ano, felizmente. É o quarto ano que existe a Bandeira Azul, no Porto Recreio da Calheta e para nós é motivo de satisfação e agradecemos o trabalho realizado na área ambiental”. Carlos Teles, presidente da Câmara da Calheta

O autarca explicou que “num ano especial como este, que é um ano de retoma, se nós aliarmos esta iniciativa, à iniciativa da Câmara Municipal de ter a Bandeira Azul na nossa praia de eleição, que é a praia de areia, na Vila da Calheta, porque vamos ter também a Bandeira Azul, temos um “serviço completo”, onde temos a Marina e Praia com Bandeiras Azuis”.

Carlos Teles salientou que é um galardão na valorização do turismo do concelho da Calheta, defendo acima de tudo o ambiente: "Porque é nesse intuito que nós fazemos a candidatura ao galardão da Bandeira Azul".

Para além destas duas distinções ambientais, o autarca calhetense referiu que através das diversas instituições do concelho da Calheta, têm conseguido valorizar o ambiente.

“É um trabalho que se faz diariamente e que nunca está terminado, mas nós já atingimos o pleno, em relação à Bandeira Verde nas escolas do concelho da Calheta, envolvendo as gerações mais jovens e preparando-as para um futuro que se quer com maior qualidade”. Carlos Teles, presidente da Câmara da Calheta

Destacou ainda o trabalho que a autarquia realiza com as juntas de freguesia na valorização do património, na recuperação das veredas, dos miradouros, para além de defender a paisagem por um lado e por outro o trabalho realizado também com as associações na área do desporto, onde há essa preocupação ambiental.