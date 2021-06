Eduardo Jesus destaca importância de haver "maior notoriedade" do destino Madeira nos Açores

Fazer com que haja uma "maior notoriedade" do destino Madeira nos Açores e vice-versa. Foi com este objectivo que o secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, esteve reunido hoje, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com os dirigentes da sua congénere açoriana a ATA – Associação de Turismo dos Açores.

De acordo com Eduardo Jesus é importante que a ligação através da SATA se torne "sustentada no tempo", de forma a que haja um aumento da procura de ambos os destinos: Madeira e Açores.

Daí esta ter sido uma reunião profícua: "Foi uma reunião com bom sentido de colaboração e cooperação e, acima de tudo, virada para o futuro", frisou.