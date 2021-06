Dia de assinalar também "a relevância da Madeira para a construção da Portugalidade e um sublinhar da importância da Autonomia"

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, deixou uma mensagem neste Dia de Portugal.

Diz o líder dos socialistas que neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é uma data em que "lembramos a nossa memória, a nossa história, evocamos a nossa língua e nos unimos todos no orgulho de ser português".

E neste ano, salienta Cafôfo, o centro da Portugalidade é a Região Autónoma da Madeira, onde se concentram as cerimónias neste dia, com a presença do Presidente da República. "Um assinalar da relevância da Madeira para a construção da Portugalidade e um sublinhar da importância da Autonomia", diz.

Também é dia de olharmos o futuro, de afirmação de um Portugal vinculado aos valores europeus, humanistas e solidários. Onde todos possamos continuar a contribuir para um país competente, inovador, confiável, resiliente e empreendedor. Paulo Cafôfo, presidente do PS-M

Deixou uma saudação a todos os portugueses e lusodescendentes, "em especial a todos os madeirenses e comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, particularmente na Venezuela, onde as dificuldades que resultam da situação política e económica do país mais afecta a sua vida e bem-estar".