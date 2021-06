Ireneu espera que visita do primeiro-ministro seja ponto de partida para "relação franca" com a Região

O Representante da República para a Madeira espera que "o facto do senhor primeiro-ministro ter vindo cá, o presidente da Assembleia da República ter vindo cá, contribua para uma relação clara, franca e aberta entre o Governo da República e o Governo da Região". Espera que este seja um ponto de partida para uma melhor relação entre ambos.

As declarações do Representante da República para a RAM ocorreram após a descolagem do Presidente da República rumo ao continente, após as comemorações do 10 de Junho.

Ireneu Barreto referiu que "foram quatro dias de intensa actividade" mas com algumas iniciativas mais privadas e recorrendo ao exemplo da condecoração da artista plástica Lourdes de Castro como um evento que decorreu com alguma privacidade.

O Representante afirmou que, como madeirense, "foram quatro dias reconfortantes para nós", que estamos a sair de uma crise difícil. "O facto de o senhor Presidente da República ter vindo cá, ter contactado com as populações, ter vivido com elas, é óptimo para a nossa auto-estima", frisou.

Ireneu Barreto diz-se ainda grato à população da Madeira pelo modo como acorreram às cerimónias desta manhã, "excederam as minhas expectativas e portaram-se como é apanágio dos madeirenses".

Questionado pelos jornalistas, o Representante da República assumiu que Marcelo teve ocasião de dizer ao Mundo que "nós temos capacidade de receber não importa quem". "A Madeira é um destino turístico de excelência, único no Mundo, quer em clima quer em amabilidade, quer em paisagem. Nós estamos preparados para receber todos aqueles que queiram vir", disse.

O apoio às comunidades e a integração daqueles que regressaram à Região são encarados pelo Representante da República com positivismo.