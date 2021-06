Madeira conta mais 8 novos casos e 19 recuperados

A Madeira contabiliza, esta quinta-feira, 8 novos casos de covid-19, um dos quais importado da Eslovénia. O boletim epidemiológico dá ainda conta de mais 19 recuperados, pelo que a Região conta agora 150 casos activos.

Os dados da Direcção Regional de Saúde indicam que estão 7 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente 6 em Unidades Polivalentes e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. Dos casos activos, há ainda 10 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes permanecem em alojamentos próprios.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 98 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, 563 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Há também 19.146 viajantes que estão a ser acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Outros números:

Contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20): 51.446

Contactos para a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde: 3.604

Colheitas para teste PCR no aeroporto: 218.504

Amostras processadas para teste no Laboratório do SESARAM: 449.480