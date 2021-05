Cais da Ponta do Sol cativa banhistas mais afoitos

O Cais da Ponta do Sol é um dos locais de eleição para os banhistas mais jovens nesta fase de pré época balnear. Alguns, os mais afoitos, arriscam mesmo grandes saltos (dezenas de metros) para a água desde a parte mais alta da infra-estrutura portuária - junto ao bar situado à entrada do cais.

Ao lado, apesar do calhau revolto na praia (em preparação para a época balnear), tal não impede que dezenas (ou centenas) de banhistas aproveitem o sábado cheio de sol para espraiar, seja na plataforma de solário, no calhau ou mesmo sobre os 'cubos' do enrocamento de protecção à praia.