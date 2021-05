Candidato do PSD acusa executivo de Célia Pessegueiro de não trabalhar o suficiente pela Ponta do Sol

“Se a atual Presidente da Câmara não apresenta projectos, se não exige nem tem bases para defender o que pretende e se não se aproxima do Governo Regional – que está sempre disponível – para defender os interesses da população da Ponta do Sol, então é fácil concluir que o actual Executivo Municipal não tem trabalhado o suficiente nem tem capacidade para garantir o desenvolvimento que o nosso concelho mais precisa” afirmou o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Gualberto Fernandes fez estas afirmações num encontro com os militantes do PSD levado a cabo esta semana que contou com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Foto DR/PSD

Na ocasião, o candidato reiterou que “o programa eleitoral do PS, apresentado em 2017, está por cumprir” e que é notória a falta de planeamento que caracteriza uma autarquia “que se revela cada vez mais incapaz de definir prioridades e planos de actuação”.

E disse mais: “Não podemos aceitar esta falta de visão e de planeamento e nós, PSD, se formarmos governo nesta Câmara Municipal, adoptaremos uma postura bem distinta.” E exemplificou com as promessas por cumprir no seu concelho, assumiu o compromisso de avançar com a requalificação da Estrada dos Anjos, “que não é difícil de resolver, bastando que, para tal, se tenham ideias e se apresente o projecto ao Governo Regional”, algo que, frisou, não foi feito pelo Município.

Gualberto Fernandes que, na sua intervenção, reiterou “que todas as promessas que vierem a ser feitas, pela sua candidatura, serão para cumprir, ao contrário do que sucede com a actual gestão camarária”, disse mesmo que “é com todos que conta para que, unidos e mobilizados, rumo às próximas eleições, o PSD regresse ao poder nesta autarquia”.

“Se formos eleitos, seremos melhores a governar, a população estará mais bem servida e juntos conseguiremos colocar a Ponta do Sol novamente no mapa”, rematou o candidato, num encontro em que viu reforçada a confiança política na sua candidatura.