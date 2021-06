Porto Moniz ofereceu t-shirts às crianças

De forma a assinalar o Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Porto Moniz entregou às crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, uma t-shirt alusiva a este dia.

O presidente da Câmara Municipal, acompanhado pela vereadora com o pelouro da Educação, lamentou não poder celebrar o Dia Mundial da Criança à semelhança de anos anteriores, com as crianças a marcarem presença no hastear da Bandeira Azul nas Piscinas Naturais do Porto Moniz.

Emanuel Câmara ressalvou que “é importante continuar a cumprir as recomendações das autoridades de saúde, no que às medidas de prevenção da propagação da covid-19 diz respeito, de forma a que, no próximo ano, possamos voltar a estar todos juntos na celebração deste dia que é de todas as crianças”.

A juntar à oferta da Câmara Municipal, as quatro juntas de freguesia do concelho de Porto Moniz ofereceram, às crianças de cada freguesia, um kit composto por uma lancheira, um cantil e lápis de cor.